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Ростовчане могут предложить, где построить фонтан

Прислать свой вариант можно до 1 июля.

Источник: Rostof.ru

Глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале предложил ростовчанам назвать места, где, по их мнению, не хватает фонтана.

 — Уверен, что в южном городе их должно быть как можно больше: фонтаны должны быть в каждом районе. Поэтому сейчас мы рассматриваем новые площадки для строительства фонтанов. Принять участие в выборе территории предлагаю и ростовчанам. Присылайте свои варианты до 1 июля на почту — pressa@rostov-gorod.ru, — говорится в сообщении.

Из присланных вариантов выберут лучшие и проведут голосование.

архитектура