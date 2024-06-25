Ростовчане могут предложить, где построить фонтан

Глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале предложил ростовчанам назвать места, где, по их мнению, не хватает фонтана.



— Уверен, что в южном городе их должно быть как можно больше: фонтаны должны быть в каждом районе. Поэтому сейчас мы рассматриваем новые площадки для строительства фонтанов. Принять участие в выборе территории предлагаю и ростовчанам. Присылайте свои варианты до 1 июля на почту — pressa@rostov-gorod.ru, — говорится в сообщении.



Из присланных вариантов выберут лучшие и проведут голосование.