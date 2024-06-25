На Красном озере в Кемерове мужчина стрелял из травмата в двух людей

На месте полицейские установили личности всех участников инцидента и выяснили, что те конфликтовали на бытовой почве. Сотрудники задержали 26-летнего местного жителя, стрелявшего из оружия и причинившего телесные повреждения двум своим оппонентам. У него полицейские изъяли незарегистрированный травматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.