На Красном озере в Кемерове мужчина стрелял из травмата в двух людей

По данным кемеровской полиции, около 00:15 к правоохранителям обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в районе кафе на берегу озера Красное происходит драка и слышны выстрелы.
На месте полицейские установили личности всех участников инцидента и выяснили, что те конфликтовали на бытовой почве. Сотрудники задержали 26-летнего местного жителя, стрелявшего из оружия и причинившего телесные повреждения двум своим оппонентам. У него полицейские изъяли незарегистрированный травматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.
Пока устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела по 213 УК РФ «Хулиганство». Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.