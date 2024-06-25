В Кольцово объяснили причину низких полетов лайнеров над Екатеринбургом

Напомним, что жители сразу нескольких районов заметили, что пассажирские лайнеры стали часто появляться достаточно низко над городом. Заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР, ныне председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с ЕАН рассказал, что у каждого аэропорта есть утвержденные схемы управления воздушным движением, связанные с розой ветров, уклоняться от которых нельзя. Он предположил, что появление пассажирских самолетов над мегаполисом может быть связано с тем, что ветер в последние дни выбрал редкое направление, поэтому в ход пошла схема, которая давно не использовалась.