Сроки открытия улицы Провиантской в Нижнем Новгороде сдвигаются

Улицу Провиантскую не откроют для движения транспорта до конца июня. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в АО «Теплоэнерго».
Напомним, участок улицы Провиантской в районе дома № 186 по улице Максима Горького перекрыли 22 мая для проведения строительно-монтажных работ на теплосетях. Завершить работы и открыть движение планировалось 30 июня. Однако сроки сдвинулись.
Как пояснили в «Теплоэнерго», на участке проводятся работы по замене около 200 метров тепловых сетей, «выполненных в подземном исполнении» для повышения надежности теплоснабжения.
«В условиях плотной городской застройки и с учётом конфигурации тепловой сети работы проводятся с ограничением движения в районе улицы Горького, 186. Ограничения движения на участке необходимы для обеспечения безопасности при работе тяжелой техники в границах стройплощадки, а также временного размещения материалов и оборудования», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.
Работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 19 июня на площади Сенной введена новая схема движения из-за замены трамвайных путей.
Напомним, работы по замене рельсового полотна и контактной сети на городском кольце стартовали в апреле этого года. В настоящее время движение ограничено по улицам Пискунова и Большой Печерской. Одна полоса для транспорта осталась на участке улице Максима Горького в направлении улицы Белинского и две — в сторону площади Сенной. Окончание работ на данных участках предусмотрено в ноябре 2024 года.
При этом, по словам министра транспорта региона Павла Саватеева, дорожные работы в центре Нижнего Новгорода постараются завершить до начала нового учебного года.
Редакция сайта pravda-nn.ru для удобства своих читателей создала карту перекрытий дорог в центре Нижнего Новгорода. Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!