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Сроки открытия улицы Провиантской в Нижнем Новгороде сдвигаются

Завершить работы планируется в третьем квартале этого года.

Источник: Нижегородская правда

Улицу Провиантскую не откроют для движения транспорта до конца июня. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в АО «Теплоэнерго».

Напомним, участок улицы Провиантской в районе дома № 186 по улице Максима Горького перекрыли 22 мая для проведения строительно-монтажных работ на теплосетях. Завершить работы и открыть движение планировалось 30 июня. Однако сроки сдвинулись.

Как пояснили в «Теплоэнерго», на участке проводятся работы по замене около 200 метров тепловых сетей, «выполненных в подземном исполнении» для повышения надежности теплоснабжения.

«В условиях плотной городской застройки и с учётом конфигурации тепловой сети работы проводятся с ограничением движения в районе улицы Горького, 186. Ограничения движения на участке необходимы для обеспечения безопасности при работе тяжелой техники в границах стройплощадки, а также временного размещения материалов и оборудования», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 19 июня на площади Сенной введена новая схема движения из-за замены трамвайных путей.

Напомним, работы по замене рельсового полотна и контактной сети на городском кольце стартовали в апреле этого года. В настоящее время движение ограничено по улицам Пискунова и Большой Печерской. Одна полоса для транспорта осталась на участке улице Максима Горького в направлении улицы Белинского и две — в сторону площади Сенной. Окончание работ на данных участках предусмотрено в ноябре 2024 года.

При этом, по словам министра транспорта региона Павла Саватеева, дорожные работы в центре Нижнего Новгорода постараются завершить до начала нового учебного года.

Редакция сайта pravda-nn.ru для удобства своих читателей создала карту перекрытий дорог в центре Нижнего Новгорода. Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!