Сроки открытия улицы Провиантской в Нижнем Новгороде сдвигаются

Напомним, работы по замене рельсового полотна и контактной сети на городском кольце стартовали в апреле этого года. В настоящее время движение ограничено по улицам Пискунова и Большой Печерской. Одна полоса для транспорта осталась на участке улице Максима Горького в направлении улицы Белинского и две — в сторону площади Сенной. Окончание работ на данных участках предусмотрено в ноябре 2024 года.