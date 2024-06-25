На раскопках в Омской области нашли монету времён Ивана Грозного

На раскопках в городе Тара была сделана уникальная находка — серебряная монета времен Ивана Грозного. Это единственная монета такого периода, найденная на юге Западной Сибири. Открытие было совершено добровольцами из «Межрегиональной молодежной археологической школы “Тарский кремль”, работающими под руководством научных сотрудников Сибирского отделения Российской академии наук.



Экспедиция проходит в рамках проекта “Межрегиональная молодежная археологическая школа “Тарский кремль”, поддерживаемого Фондом президентских грантов. Она призвана привлечь внимание к сохранению историко-культурного наследия Тарского района и Омской области, а также популяризировать региональную историю среди молодежи. В экспедиции участвуют 40 волонтеров из разных регионов России.



Программа включает в себя образовательные мероприятия, направленные на знакомство участников с археологией и историей региона. Результаты экспедиции будут использованы для будущих проектов в Омской области.