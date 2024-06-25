В Ростове почти на месяц задержали подачу горячей воды в ряд жилых многоэтажек

Жители Ростова-на-Дону сообщили, что не всем в срок вернули горячую воду после второго этапа гидравлических испытаний теплосетей. На это уже отреагировали городские власти.
Напомним, опрессовку на Западном и частично в центре города планировали выполнить с 13 мая по 6 июня, но позже указанные сроки скорректировали.
Причиной для продления коммунальных ограничений стали требующие ремонта дефекты, которые обнаружились во время проверки теплосетей. Тогда же сообщалось, что без горячей воды все еще находятся несколько десятков жилых домов.
Еще через время на ситуацию обратили внимание городские власти. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко направил жалобу в прокуратуру.
Кроме того, сити-менеджер провел телефонную беседу с Алибеком Тналиным — руководителем АО «ВДК-Энерго» (эта компания считается головной организацией ООО «Ростовские тепловые сети»). После этого количество ремонтных бригад было увеличено с 8 до 13.
Ситуацию также будут обсуждать в мэрии 27 июня.
Добавим, с 24 июня по 18 июля 2024 года в городе проводят третий этап гидравлических испытаний. В этом случае горячей воды не должно быть на нескольких улицах в центре. Также горячее водоснабжение под сниженным давлением планируют подавать на Северном, в районах проспекта Ленина и «Темерника».