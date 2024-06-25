В Ростове почти на месяц задержали подачу горячей воды в ряд жилых многоэтажек

Добавим, с 24 июня по 18 июля 2024 года в городе проводят третий этап гидравлических испытаний. В этом случае горячей воды не должно быть на нескольких улицах в центре. Также горячее водоснабжение под сниженным давлением планируют подавать на Северном, в районах проспекта Ленина и «Темерника».