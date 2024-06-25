В Самаре спишут аттракцион, установленный по инициативе Дмитрия Азарова

По данным минспорта региона, стоимость интерактивной инсталляции «Прыгни как Соболев» с учетом ее монтажа в зимних условиях и содержания составила 180 тыс. руб. Спустя месяц после ее установки Александр Соболев перешел в московский «Спартак» на правах аренды с опцией последующего выкупа, где они и выступает в настоящее время. Аттракцион «Прыгни как Соболев» вскоре был убран с территории возле «Солидарность Самара Арены» и больше публично не выставлялся. В министерстве спорта региона уточнили, что инсталляция «пользовалась огромной популярностью посетителей Самарской олимпийской деревни, в связи с чем произошел естественный износ и утрата функциональности». В настоящее время аттракцион находится в помещениях для хранения имущества ГАУ СО «Самара Арена» и будет списан.