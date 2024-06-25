В КФУ начало учебного года перенесли на два месяца из-за саммита БРИКС

В Казанском федеральном университете (КФУ) начало учебного года перенесут на два месяца. Изменения связаны с проведением саммита БРИКС, при котором будет задействованы площади Деревни Универсиады, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана ректор КФУ Ленар Сафин.
В частности, во время саммита в Деревне Универсиады будут размещены сотрудники правоохранительных органов, которые приедут в Казани для обеспечения безопасности во время мероприятия.
В свою очередь, студентов с 1 сентября по 17 октября ждет теоретическое обучение в форме самостоятельной работы по образовательным программам. С 18 по 31 октября будут две недели каникул. Очное обучение стартует с 1 ноября.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На него должны прибыть около 30 делегаций из разных стран.