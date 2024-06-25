Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КФУ начало учебного года перенесли на два месяца из-за саммита БРИКС

Очное обучение студентов начнется с ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Казанском федеральном университете (КФУ) начало учебного года перенесут на два месяца. Изменения связаны с проведением саммита БРИКС, при котором будет задействованы площади Деревни Универсиады, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана ректор КФУ Ленар Сафин.

В частности, во время саммита в Деревне Универсиады будут размещены сотрудники правоохранительных органов, которые приедут в Казани для обеспечения безопасности во время мероприятия.

В свою очередь, студентов с 1 сентября по 17 октября ждет теоретическое обучение в форме самостоятельной работы по образовательным программам. С 18 по 31 октября будут две недели каникул. Очное обучение стартует с 1 ноября.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На него должны прибыть около 30 делегаций из разных стран.

образование