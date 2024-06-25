Стартовал приём документов в колледжи Казахстана

Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа: по творческим специальностям — с 25 июня по 20 июля, по педагогическим и медицинским специальностям — с 25 июня по 15 августа.