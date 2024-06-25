В Приморье зафиксировали первые случаи кори. Об этом сообщает правительство Приморского края.
Очаги инфекции были обнаружены во Владивостоке. В основном это завозные случаи. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного заболевания, в регионе проводят эпидемические мероприятия — выявляют зараженных и контактных лиц.
Специалисты также определяют приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. Если человек дает свое согласие, то проводится экстренная вакцинация. За лицами, которые были в контакте с больными, устанавливается медицинский контроль.
Медики напоминают, что, как правило, болезнь начинается с повышения температуры тела до 38−39 градусов, затем появляются головная боль, слабость, светобоязнь и другие симптомы. Последствия кори могут быть очень опасны. У больного может развиться вирусная пневмония, бактериальный отит, синусит или бронхит.