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В Приморье зафиксировали первые случаи кори

Очаги инфекции были обнаружены во Владивостоке.

В Приморье зафиксировали первые случаи кори. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Очаги инфекции были обнаружены во Владивостоке. В основном это завозные случаи. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного заболевания, в регионе проводят эпидемические мероприятия — выявляют зараженных и контактных лиц.

Специалисты также определяют приморцев, у которых закончился срок действия предыдущей прививки от кори. Если человек дает свое согласие, то проводится экстренная вакцинация. За лицами, которые были в контакте с больными, устанавливается медицинский контроль.

Медики напоминают, что, как правило, болезнь начинается с повышения температуры тела до 38−39 градусов, затем появляются головная боль, слабость, светобоязнь и другие симптомы. Последствия кори могут быть очень опасны. У больного может развиться вирусная пневмония, бактериальный отит, синусит или бронхит.