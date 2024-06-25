«Фактически работы закончены»: мэрия Калининграда — о ремонте Красной

В карточке закупки указано, что компанию ООО «Мосинжиниринг» за срыв сроков оштрафовали на 2,5 миллиона рублей. В обновлении от 13 июня появилась смета на дополнительные работы. Из бюджета будет оплачено 3,5 миллиона. Деньги направлены на подсыпку песка под брусчатку на дороге и добавку цементной смеси на тротуарах.