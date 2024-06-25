Температура, ветер и органические вещества: Ученый рассказал, что приводит к заморам рыбы в Ростовской области

— Жаркое лето — не редкость в регионе. Температура у нас часто достигает высоких отметок и может долго не снижаться. Связан ли с этим замор рыбы? Да, безусловно, — говорит зоолог. — Повышение температуры воздуха вызывает повышение температуры воды. Скорость химических реакций, потребление кислорода. Но это общие условия. Есть очень много нюансов, которые следует учесть.