Температура, ветер и органические вещества: Ученый рассказал, что приводит к заморам рыбы в Ростовской области

В Ростовской области в этом году специалисты прогнозируют жаркое лето. Высокие температуры влияют не только на людей. В такую погоду чаще случаются заморы рыбы в водоемах.
Доцент кафедры зоологии ЮФУ, кандидат биологических наук Сергей Дудкин рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что ее влияет на эти процессы и как с ними бороться.
В ЖАРУ БЕЗ ВЕТРА — ПРОБЛЕМЫ.
— Жаркое лето — не редкость в регионе. Температура у нас часто достигает высоких отметок и может долго не снижаться. Связан ли с этим замор рыбы? Да, безусловно, — говорит зоолог. — Повышение температуры воздуха вызывает повышение температуры воды. Скорость химических реакций, потребление кислорода. Но это общие условия. Есть очень много нюансов, которые следует учесть.
По словам ученого, главное условие — содержание в воде большого количества вещества, которое легко окисляется. Его производит, например, фитопланктон. Днем он вырабатывает не только органические вещества, но и кислород. Ночью этого не происходит — кислород только потребляют. Из воздуха вода им насыщается в ветреную погоду. В это время идет перемешивание воды.
— Чем сильнее ветер, тем больше перемешиваются поверхностные слои воды, насыщенные кислородом, с глубинными слоями, где его мало. Поэтому если ветровая активность высокая, то даже при высокой температуре замор не возникает. Если ветра нет, возникает так называемая бунация — когда водная гладь становится как зеркало. В этот момент может произойти замор.
Сергей Дудкин резюмирует: риск замора повышают три условия. Первое — высокая температура. Второе — отсутствие ветровой активности и перемешивания поверхностных слоев воды с глубинными. Третье — высокая концентрация органического вещества.
СОЛЕНОСТЬ — НА ПОЛЬЗУ.
Осолонение, напротив, сокращает число заморов. Так, благодаря этому процессу в Азовском море выросло количество двустворчатых моллюсков. Например, появляются анадары и мидии. Они — отличные фильтраторы.
— Одна мидия может за сутки пропустить через себя до 300 литров воды, питаясь органическими веществами. В результате в Азовском море заморы не возникали даже в жаркую погоду. Почему? Потому что органического вещества было недостаточно для того, чтобы запустить реакцию исчерпания кислорода и появления сероводорода.
А вот в Таганрогском заливе соленость ниже, моллюсков значительно меньше. При этом цветение воды идет активно.
— Например, периодически выезжаю на Беглицую косу. Там вода как кисель. Ее прозрачность — около 5 — 7 сантиметров. В ней содержится огромное количество органического вещества. Почему? К сожалению, сам человек сбрасывает в водоем много неочищенных сточных вод. Они текут от ближайших домов. В этом случае основной источник заморов — нечистоты.
Человек не может повлиять на погоду, но может отвечать за чистоту водоемов.
— Чтобы снизить количество заморов, необходимо бороться за чистоту воды, обрабатывать сточные воды. Ведь замор рыбы — это вредное и опасное явление.