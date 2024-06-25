В Сочи ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра в Сочи. Утром и днем 26 июня его порывы могут достигнуть 15−17 метров в секунду.
«Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», — напоминает пресс-служба мэрии курорта.
При этом в администрации также отметили, что все городские службы перешли на усиленный режим работы.
В случае возникновения ЧС необходимо набрать с мобильного номер 112.
Отметим, ранее Росгидрометцентр с 25 по 26 июня прогнозировал целый «букет» непогожих явлений на всей территории Краснодарского края.