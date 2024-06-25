Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду

Синоптики предупреждают об усилении ветра в Сочи 26 июня.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 64% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра в Сочи. Утром и днем 26 июня его порывы могут достигнуть 15−17 метров в секунду.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности», — напоминает пресс-служба мэрии курорта.

При этом в администрации также отметили, что все городские службы перешли на усиленный режим работы.

В случае возникновения ЧС необходимо набрать с мобильного номер 112.

Отметим, ранее Росгидрометцентр с 25 по 26 июня прогнозировал целый «букет» непогожих явлений на всей территории Краснодарского края.