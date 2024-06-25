Из Ростова в Семикаракорск со 2 июля запустят перевозки на «Валдае»

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Со 2 июля «Валдаи» начнут курсировать из Ростова в Багаевку и Семикаракорск. Первые рейсы проведут 2,4 и 6 июля. При этом первый экскурсионный рейс Ростов-Семикаракорск на «Валдае» прошел 23 июня. Отправится в Семикаракорск обычным рейсом можно будет 2, 4 и 6 июля в 9:15 утра с ростовского причала. В Семикаракорск судно прибудет в 12:05. Время в пути — 2 ч 50 минут. Стоимость билетов в будние дни — от 900 до 1400 рублей в зависимости от места, по выходным — от 1800 до 2800 рублей.