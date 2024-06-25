В Крыму насчитывается уже 27 стобалльников по ЕГЭ

В 2024 году уже 27 выпускников крымских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом в интервью «Вести Крым» сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.
Во вторник, 25 июня, закончились экзамены для 11-х и 9-х классов. При этом Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Окончательных результатов пока нет. Однако, по предварительным данным, как сообщила руководитель Минобрнауки, уже уже 27 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Глава ведомства добавила, что выпускники достигали максимальных результатов по профильной математике, физике, информатике и русскому языку.
При этом с 4 по 5 июля одиннадцатиклассники смогут пересдать любой предмет. Однако, как подчеркнула Лаврик, балл, полученный именно при пересдаче, будет учтен в аттестате.