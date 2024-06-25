В Крыму насчитывается уже 27 стобалльников по ЕГЭ

Во вторник, 25 июня, закончились экзамены для 11-х и 9-х классов. При этом Единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Окончательных результатов пока нет. Однако, по предварительным данным, как сообщила руководитель Минобрнауки, уже уже 27 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. Глава ведомства добавила, что выпускники достигали максимальных результатов по профильной математике, физике, информатике и русскому языку.