В Ольховатском районе Воронежской области нарушено электроснабжение после налета БПЛА

— Другие инженерные сети не пострадали, но экстренные и аварийные службы района работают в усиленном режиме, — отметили в правительстве Воронежской области. -Пострадавших в результате ЧП нет. В ходе одного вызова сотрудники скорой помощи госпитализировали пациентов по показаниям, не связанным с травмами.