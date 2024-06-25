В Ольховатском районе Воронежской области нарушено электроснабжение после налета БПЛА

В поселке Загирянка и на нескольких улицах Ольховатки из-за последствий падения осколков сбитого беспилотника нарушено электроснабжение. Как сообщили в региональные власти, его восстановят в ближайшее время.
— Другие инженерные сети не пострадали, но экстренные и аварийные службы района работают в усиленном режиме, — отметили в правительстве Воронежской области. -Пострадавших в результате ЧП нет. В ходе одного вызова сотрудники скорой помощи госпитализировали пациентов по показаниям, не связанным с травмами.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в результате налета БПЛА в Ольховатском районе произошла детонация на промскладе. Для устранения последствий в районе ввели режим ЧС.