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В Ольховатском районе Воронежской области нарушено электроснабжение после налета БПЛА

Специалисты восстанавливают электроснабжение в воронежском райцентре и поселке рядом.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Загирянка и на нескольких улицах Ольховатки из-за последствий падения осколков сбитого беспилотника нарушено электроснабжение. Как сообщили в региональные власти, его восстановят в ближайшее время.

— Другие инженерные сети не пострадали, но экстренные и аварийные службы района работают в усиленном режиме, — отметили в правительстве Воронежской области. -Пострадавших в результате ЧП нет. В ходе одного вызова сотрудники скорой помощи госпитализировали пациентов по показаниям, не связанным с травмами.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в результате налета БПЛА в Ольховатском районе произошла детонация на промскладе. Для устранения последствий в районе ввели режим ЧС.