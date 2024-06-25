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Самару накроет серия магнитных бурь в конце июня

Самарцев ждет сильная магнитная буря с 29 июня по 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местных жителей предупредили о приближающейся серии магнитных бурь. Она накроет областную столицу с 29 июня по 1 июля 2024 года.

Согласно информации сервиса my-calend, сила магнитных бурь будет колебаться от 3 до 4 баллов. В этот период метеочувствительные горожане столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, резкими скачками артериального давления, апатией и даже бессонницей. В зону риска попадают пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.

Чтобы снизить воздействие магнитных бурь, специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, исключить из рациона тяжелую пищу и алкоголь.

Ранее KP.RU сообщил, что Алсу подтвердила роман бывшего мужа с другой — разлучницей оказалась бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова.

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