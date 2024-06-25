Самару накроет серия магнитных бурь в конце июня

В Самаре местных жителей предупредили о приближающейся серии магнитных бурь. Она накроет областную столицу с 29 июня по 1 июля 2024 года.
Согласно информации сервиса my-calend, сила магнитных бурь будет колебаться от 3 до 4 баллов. В этот период метеочувствительные горожане столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью, резкими скачками артериального давления, апатией и даже бессонницей. В зону риска попадают пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями.
Чтобы снизить воздействие магнитных бурь, специалисты рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе, исключить из рациона тяжелую пищу и алкоголь.
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