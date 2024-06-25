Погода снова бьет рекорды: в Новосибирской области жара поднялась почти до +35

А 24 июня жарче всего оказалось в Маслянино. Новый рекорд там достиг +32,9. В 1963 году было зарегистрировано +32,5. На втором месте — снова Искитим, где термометры на станции показали ровно +34. Такого пекла не было с 1979 года, когда жара поднялась до +32,9. На третьем месте оказалась опять-таки станция Обская: +32,4. Предыдущий раз высокие показатели были в 1969-м: +31,2.