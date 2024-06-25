Погода снова бьет рекорды: в Новосибирской области жара поднялась почти до +35

Неделя жары не могла обойтись без новых температурных рекордов. В июне жители Новосибирской области успели хорошо «пожариться» — в некоторых районах припекало до +35.
— Самой жаркой точкой в Новосибирской области 23 июня стал Искитим. Там было зафиксировано +34,9 — новый рекорд с 1982 года. На городской станции Обская рекорд +32,2, предыдущий +31,7 был в 2006-м, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
А 24 июня жарче всего оказалось в Маслянино. Новый рекорд там достиг +32,9. В 1963 году было зарегистрировано +32,5. На втором месте — снова Искитим, где термометры на станции показали ровно +34. Такого пекла не было с 1979 года, когда жара поднялась до +32,9. На третьем месте оказалась опять-таки станция Обская: +32,4. Предыдущий раз высокие показатели были в 1969-м: +31,2.
Жара пришла не только в Новосибирскую область, но и на Алтай. Точкой притяжения пекла стал поселок Чемал: вчера там было +35,1.
Возможно, следующие температурные рекорды будут нас ждать 26 и 27 июня. Вечером 25 июня прошел дождь с громом и молниями, температура понизилась всего на пару градусов. Но к концу рабочей недели, по прогнозам, снова вернется «запеканка».
Напомним, в прошлом году волна жара пришла в Новосибирскую область в начале июня. Тогда показатели были еще более запредельными — до +37 на станции Огурцово и до +40 в Искитиме.
КСТАТИ.
Куда поехать на пляж?
Спасатели МЧС опубликовали список открытых пляжей. Если не знаете, куда поехать, берите на заметку.
— Пляж «Бугринская роща» — р. Обь, г. Новосибирск.
— Парк «У моря Обского», пляж «Детский» — Новосибирское водохранилище (НВДХ), г. Новосибирск.
— Парк «У моря Обского», пляж «Галечный» — НВДХ, г. Новосибирск.
— Парк «У моря Обского», пляж «Каменный» — НВДХ, г. Новосибирск.
— Парк «У моря Обского», пляж «Бумеранг» — НВДХ, г. Новосибирск.
— Пляж «Звезда» — НВДХ, г. Новосибирск.
— Пляж «Горводоканал» — НВДХ, Новосибирский район.
— Пляж «КП Соловьи» — пруд, Новосибирский район.
— Пляж «Старый Бердск» — НВДХ, г. Бердск.
— Пляж «Дюны» — Бердский залив, г. Бердск.
— Пляж «Хвоя» (бывший пляж «Былина») — Бердский залив, г. Бердск.
— Парк Кольцово — р. Забобурыха, р. п. Кольцово.
— Пляж г. Тогучина — искусственный водоем, Тогучинский район.