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Перед Крымским мостом образовалась очередь

В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 100 авто.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 15.00 вторника, 25 июня, в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи стояли 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Керчи находится 100 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом в Краснодарском крае ситуация иная. Со стороны Тамани скоплений транспорта в настоящее время нет. В 8.00 перед Крымским мостом на Кубани стояли 60 машин. После этого очередей не было с обеих сторон.

Напомним, как писал KP.RU, Госдума РФ приняла в первом чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее KP.RU сообщил, что Алсу подтвердила роман бывшего мужа с другой — разлучницей оказалась бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова.