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Прокуратура: из детсада при 22-й гимназии ушел трехлетний ребенок

Директору учреждения вынесли представление — мальчик чуть не попал в ДТП на улице Генерала Павлова.

В Калининграде из детсада при гимназии № 22 ушел трехлетний ребенок. О том, что мальчик чуть не попал в ДТП на улице Генерала Павлова, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что ЧП произошло еще 4 июня, после чего была проведена проверка.

«Установлено, что малолетний ушел из дошкольного отделения МАОУ Гимназия 22 г. Калининграда. На момент происшествия ворота учреждения были открыты, запирающие устройства находились в неисправном состоянии, — сообщили в ведомстве. — В связи с необеспечением безопасного пребывания детей прокуратурой района внесено представление директору учреждения. По результатам его рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены».