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До +29°С ожидается в Беларуси 26 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 1 м/с 51% 758 мм рт. ст. +23°
Источник: Агентство «Москва»

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3−8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, днем — плюс 24−29.