До +29°С ожидается в Беларуси 26 июня

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.