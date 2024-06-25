В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3−8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, днем — плюс 24−29.
До +29°С ожидается в Беларуси 26 июня
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 29 градусов тепла ожидается в Беларуси 26 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 3−8 м/с.