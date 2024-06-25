Выпускница нижегородской школы набрала 300 баллов на ЕГЭ

Выпускница нижегородской школы № 131 набрала 300 баллов на ЕГЭ. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Мария Апексимова набрала 100 баллов по трем предметам ЕГЭ: русскому языку, химии и биологии.
— Поздравляю Марию с отличным результатом. Уверен, это прекрасный старт для будущей карьеры и успешной работы, — подчеркнул Юрий Шалабаев.
Подсчет результатов ЕГЭ не завершен, специалистам нужно проверить работы еще по пяти предметам. Однако, по данным на сегодняшний день, в Нижнем Новгороде 100 баллов на экзамене получил 61 выпускник.
Напомним, выпускница лицея № 15 города Саров Нижегородской области набрала 300 баллов на ЕГЭ. Татьяна Власова сдавала математику, физику и русский.