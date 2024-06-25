Более шести тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

В этом году запланированы работы более чем в 14,7 тысячи подъездов. В обязательный перечень работ входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен. Мастера убирают электропроводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие элементы и конструкции. При необходимости ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, меняют таблички с указанием этажа и осветительные приборы.