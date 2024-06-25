Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более шести тысяч подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

С начала 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более шести тысяч подъездов многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений», — отметил Петр Бирюков.

В этом году запланированы работы более чем в 14,7 тысячи подъездов. В обязательный перечень работ входит косметический ремонт — покраска входных групп, потолков и стен. Мастера убирают электропроводку в специальные короба, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие элементы и конструкции. При необходимости ремонтируют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, меняют таблички с указанием этажа и осветительные приборы.

О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на стендах и в местах общего пользования.

недвижимость