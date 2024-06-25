Штраф до 50 тысяч рублей введут за неправильный цвет такси в Петербурге

С 1 января 2025 года в Петербурге введут штрафы для водителей такси. Рублем могут наказать за машину неправильного цвета или за предложение своих услуг в аэропорту или вокзалах вне специально отведенных для этого мест. Так, правонарушителей, управляющих такси не белого цвета с желтой полосой, обяжут заплатить штраф в размере от 3000 до 50 000 рублей, за приставание к потенциальным клиентам в неположенных зонах — от 5000 до 100 000 рублей. Об этом в беседе с SPB.KP.RU сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.