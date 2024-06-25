Штраф до 50 тысяч рублей введут за неправильный цвет такси в Петербурге

С 1 января 2025 года в Петербурге введут штрафы для водителей такси. Рублем могут наказать за машину неправильного цвета или за предложение своих услуг в аэропорту или вокзалах вне специально отведенных для этого мест. Так, правонарушителей, управляющих такси не белого цвета с желтой полосой, обяжут заплатить штраф в размере от 3000 до 50 000 рублей, за приставание к потенциальным клиентам в неположенных зонах — от 5000 до 100 000 рублей. Об этом в беседе с SPB.KP.RU сообщил депутат Законодательного собрания Денис Четырбок.
— Мы пришли к необходимости установить ответственность не только за нарушение цветовой гаммы, но и еще за ряд составов, связанных с работой такси в аэропортах и вокзалах, и связанных с передачей определенной информации от агрегатора в контрольный орган. Мы это делаем с определенной отсрочкой, то есть закон принимаем сейчас, но он вступит в силу с 1 января 2025 года.
Важно отметить, что такси, которые встали на учет после 1 сентября 2024 года, обязаны иметь белый цвет и желтые полоски. Другие машины могут не менять свою цветовую гамму до истечения срока действующей лицензии.
— Это побудило многих, кто раньше ездил без лицензии, как раз обратиться за ней до вступления в силу этого закона. Введение цветового режима позволило городу обелить авто таксистов, которые раньше были в серой зоне, — добавил депутат.
Если говорить о такси бизнес-класса, то у них есть ряд своих договорных отношений. Они не попадут под действие цветового решения, принятого городскими властями. Это объяснили тем, что такие авто иногда предоставляют услуги, не связанные с такси. Речь идет, например, о лизинге.