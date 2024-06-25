В Татарстане три человека заболели клещевым энцефалитом. Еще трое заразились боррелиозом. Всего с начала года в медучреждения республики с укусами клещей обратились более 5 тысяч человек.
Больше всего случаев укусов зарегистрировали в Казани, Набережных Челнах, а также в Нижнекамском и Альметьевском районах. В целом показатель присасывания клещей в Татарстане не превышает средний многолетний уровень, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.
Ранее местные жители поделились грибными местами с «КП-Нижний Новгород».