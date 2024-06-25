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Дорожные службы начали ремонт улицы Текучева в Ростове

Работы ведутся преимущественно в ночное время.

Источник: https://rostov-gorod.ru/

Дорожные службы приступили к ремонту улицы Текучева на участке от площади Гагарина до проспекта Буденновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

 — Работы ведутся преимущественно в ночное время. Просим автомобилистов по возможности выбирать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.