Дорожные службы начали ремонт улицы Текучева в Ростове

Дорожные службы приступили к ремонту улицы Текучева на участке от площади Гагарина до проспекта Буденновского. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



— Работы ведутся преимущественно в ночное время. Просим автомобилистов по возможности выбирать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.