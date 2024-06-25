В Узбекистане психологов-шарлатанов планируют штрафовать

Согласно документу, лица, не имеющие право на оказание психологической помощи, будут нести административную ответственность за проведение исследований и научных экспериментов в этой области, а также за оказание психологической помощи в организациях образования.
Нарушение может повлечь штраф: на граждан — от 5 до 10 (от 1,7 миллиона до 3,4 миллиона сумов), а на должностных лиц — от 10 до 15 БРВ (от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов). Все дела, связанные с нарушениями законодательства об оказании психологической помощи, предлагается рассматривать в судах по уголовным делам.
Законопроект также предлагает Минздраву разработать и утвердить стандарты психологической помощи. Отмечается, что руководитель юридического лица, осуществляющего психологическую помощь, должен иметь высшее образование в области психологии.
Также предлагается определить права и обязанности участников психологической помощи, уточнить категории лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь, и создать правовую основу для деятельности профессиональных ассоциаций в сфере.
Напомним, что ранее член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта Шахноза Холмахаматова рассказала о необходимости защитить граждан от психологов-шарлатанов, а также причинах принятия подобного закона в Узбекистане.