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В Узбекистане психологов-шарлатанов планируют штрафовать

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Для защиты узбекистанцев от психологов-шарлатанов депутаты Олий Мажлиса приняли законопроект об оказании психологической помощи населению, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно документу, лица, не имеющие право на оказание психологической помощи, будут нести административную ответственность за проведение исследований и научных экспериментов в этой области, а также за оказание психологической помощи в организациях образования.

Нарушение может повлечь штраф: на граждан — от 5 до 10 (от 1,7 миллиона до 3,4 миллиона сумов), а на должностных лиц — от 10 до 15 БРВ (от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов). Все дела, связанные с нарушениями законодательства об оказании психологической помощи, предлагается рассматривать в судах по уголовным делам.

Законопроект также предлагает Минздраву разработать и утвердить стандарты психологической помощи. Отмечается, что руководитель юридического лица, осуществляющего психологическую помощь, должен иметь высшее образование в области психологии.

Также предлагается определить права и обязанности участников психологической помощи, уточнить категории лиц, которым оказывается бесплатная психологическая помощь, и создать правовую основу для деятельности профессиональных ассоциаций в сфере.

Напомним, что ранее член комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта Шахноза Холмахаматова рассказала о необходимости защитить граждан от психологов-шарлатанов, а также причинах принятия подобного закона в Узбекистане.

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