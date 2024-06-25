В Узбекистане психологов-шарлатанов планируют штрафовать

Нарушение может повлечь штраф: на граждан — от 5 до 10 (от 1,7 миллиона до 3,4 миллиона сумов), а на должностных лиц — от 10 до 15 БРВ (от 3,4 миллиона до 5,1 миллиона сумов). Все дела, связанные с нарушениями законодательства об оказании психологической помощи, предлагается рассматривать в судах по уголовным делам.