«Мы ничему не удивляемся»: директор «Артека» о европейских санкциях

«Это очередной пакет санкций. Мы уже ничему не удивляемся. Понятно одно: Евросоюз в уже традиционном для себя стиле пытается запретить дружбу, ценности, уважение — все то, что даем мы детям в детском центре», — сказал он.
По его словам, «Артек» уже 99 лет является центром детской дипломатии, потому что именно здесь ребята знакомятся с традициями разных народов мира и учатся дружить.
«Очередные санкции — это подтверждение нашего правильного пути, нашей работы на сохранение и укрепление традиционных для России ценностей. Искренне желаю всем терпения и победы нашей стране», — подчеркнул Константин Федоренко.
24 июня 2024 года Еврокомиссия внесла «Артек» в санкционный список, опубликованный на сайте ЕК. По заявлению ЕС, международный детский центр якобы оказывает материальную поддержку действиям, которые «угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Ранее санкции против «Артека» ввела Великобритания. Как говорится в документе, опубликованном на сайте британского минфина, центр «создает угрозу территориальной целостности Украины путем участия в программе правительства РФ по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей».