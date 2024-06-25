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Костя Цзю и Кевин Джонсон приедут в Волгоград на молодежный фестиваль 34

Волгоградцев ждут автограф-сессии от титулованных боксеров.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоград на третий молодежный фестиваль #ТриЧетыре, события которого стартуют 27 июня и будут идти три дня, приедут титулованные боксеры с мировым именем. В спортивном блоке предусмотрена большая соревновательная программа, приветственные слова и автограф-сессии Кости Цзю и Кевина Джонсона, которые станут-почетными гостями фестиваля. Об этом сообщили в Волгоградской городской Думе.

Помимо соревнований для 120 молодежных команд 28 и 29 июня 2024 на фестивале 34 волгоградцев ждет развлекательная программа с мастер-классами, концертами звезд, лазерным шоу и салютом в День молодежи.

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