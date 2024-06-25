Костя Цзю и Кевин Джонсон приедут в Волгоград на молодежный фестиваль 34

В Волгоград на третий молодежный фестиваль #ТриЧетыре, события которого стартуют 27 июня и будут идти три дня, приедут титулованные боксеры с мировым именем. В спортивном блоке предусмотрена большая соревновательная программа, приветственные слова и автограф-сессии Кости Цзю и Кевина Джонсона, которые станут-почетными гостями фестиваля. Об этом сообщили в Волгоградской городской Думе.