Утренние зарядки начнут проводить в школах Воронежа

Утренние занятия спортом будет проводить инструкторский состав, состоящий из наиболее подготовленных учеников школ, а также из числа тех, кто занимается в спортивных секциях. Все эти занятия планируют проводить на базе учебных кабинетов, рекреационных зон, школьных спортивных залов и пришкольных спортивных площадок, которые будут оснащены мультимедийным оборудованием. Также в рамках проекта будут разработаны и распространены материалы с комплексом утренних физических упражнений в виде видео, методических пособий и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни.