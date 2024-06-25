Утренние занятия спортом будет проводить инструкторский состав, состоящий из наиболее подготовленных учеников школ, а также из числа тех, кто занимается в спортивных секциях. Все эти занятия планируют проводить на базе учебных кабинетов, рекреационных зон, школьных спортивных залов и пришкольных спортивных площадок, которые будут оснащены мультимедийным оборудованием. Также в рамках проекта будут разработаны и распространены материалы с комплексом утренних физических упражнений в виде видео, методических пособий и плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Утренние зарядки начнут проводить в школах Воронежа
В правительстве Воронежской области прошло совещание, в ходе которого был поднят вопрос о внедрении регионального проекта «Зарядка в школы». Подробностями поделилась пресс-служба областного правительства. Этот проект должен помочь популяризировать физическую активность у школьников, привить привычки к здоровому образу жизни, а также будет способствовать гармоничному развитию личности ребенка.