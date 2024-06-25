В Волгограде создадут новую удобную транспортную развязку

В Ворошиловском районе Волгограда скоро стартуют работы по проектированию и строительству современной транспортной развязки, которая оптимизирует движение на одном из самых загруженных участков дороги.
Власти Волгоградской области объявили о выборе подрядчика для проектирования новой транспортной развязки в Ворошиловском районе города, что станет значительным шагом в улучшении дорожного движения. По результатам открытого конкурса контракт на разработку проекта был заключен с компанией, которая приступит к работам в ближайшее время.
Согласно планам областного департамента транспорта, новая развязка позволит существенно улучшить ситуацию на участке дороги от трассы Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск вдоль улицы Неждановой до Третьей Продольной магистрали. Этот участок, известный своими регулярными пробками, претерпит масштабную реконструкцию.
В рамках проекта предусмотрено расширение дорожного полотна ул. Неждановой до 4 полос и строительство развязки в форме «неполного клеверного листа» на пересечении с Третьей Продольной магистралью. Длина нового путепровода составит 73,5 м, также будут созданы перехватывающие парковки для удобства автомобилистов. Общая протяженность реконструируемых дорог достигнет 4,4 км.
Помимо улучшения проходимости транспортного потока, проект включает в себя благоустройство прилегающих территорий: установку тротуаров, освещения и современных средств организации дорожного движения. Эти изменения сделают въезд в Волгоград со стороны Ростова-на-Дону более комфортным как для водителей, так и для пешеходов.
Это начинание является частью широкомасштабной программы по модернизации и развитию дорожной инфраструктуры Волгоградской области, инициированной губернатором Андреем Бочаровым. В этом году работы запланированы на 16 объектах. По поставленным главой региона задачам также будут приведены в порядок все основные путепроводы города.