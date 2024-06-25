В Волгограде создадут новую удобную транспортную развязку

Власти Волгоградской области объявили о выборе подрядчика для проектирования новой транспортной развязки в Ворошиловском районе города, что станет значительным шагом в улучшении дорожного движения. По результатам открытого конкурса контракт на разработку проекта был заключен с компанией, которая приступит к работам в ближайшее время.