«Палатка чуть не улетела!»: туристы из Новосибирска рассказали о стихии в Караканском бору

Ещё страшнее было туристам, которые оказались в это время в палатках в Караканском бору в Ордынском районе.
Две семьи сейчас отдыхают неподалёку от Абрашино на озере в Караканском бору. Пару часов назад они пережили нашествие стихии. Мужчины отправились в город за продуктами, а женщины остались одни с детьми в палатках.
"Было, капец, как страшно! Во-первых, гром, молния. Она шла со стороны Шарапа на Новосибирск. И тут налетел ветер. Хорошо, мы успели всё убрать, — рассказывает туристка Лилия.
— Палатка у нас чуть не улетела, а она достаточно большая. Мы её держали, и тут начался проливной ливень. Мы прямо на палатке сидели, чтобы она не улетела. Все стихии пережили: и жару, и ливень!".
Как говорят отдыхающие, над озером и Обским водохранилищем, которое также находится неподалёку, пронёсся настоящий смерч. К счастью, обошлось без инцидентов.
Напомним, сам Новосибирск сегодня, 25 июня, накрыл тропический ливень: градом побило машины, на дорогах плавали автомобили.