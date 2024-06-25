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«Палатка чуть не улетела!»: туристы из Новосибирска рассказали о стихии в Караканском бору

Жуткая стихия обрушилась на Новосибирскую область к вечеру вторника, 25 июня: в городе выпал град, плавали машины.

Сейчас в Ричмонде: +28° 1 м/с 51% 758 мм рт. ст. +23°

Ещё страшнее было туристам, которые оказались в это время в палатках в Караканском бору в Ордынском районе.

Две семьи сейчас отдыхают неподалёку от Абрашино на озере в Караканском бору. Пару часов назад они пережили нашествие стихии. Мужчины отправились в город за продуктами, а женщины остались одни с детьми в палатках.

"Было, капец, как страшно! Во-первых, гром, молния. Она шла со стороны Шарапа на Новосибирск. И тут налетел ветер. Хорошо, мы успели всё убрать, — рассказывает туристка Лилия.

— Палатка у нас чуть не улетела, а она достаточно большая. Мы её держали, и тут начался проливной ливень. Мы прямо на палатке сидели, чтобы она не улетела. Все стихии пережили: и жару, и ливень!".

Как говорят отдыхающие, над озером и Обским водохранилищем, которое также находится неподалёку, пронёсся настоящий смерч. К счастью, обошлось без инцидентов.

Напомним, сам Новосибирск сегодня, 25 июня, накрыл тропический ливень: градом побило машины, на дорогах плавали автомобили.