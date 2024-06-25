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В 11 регионах Казахстана прогнозируют сильную жару

«Казгидромет» опубликовал прогноз пожарной опасности на 26 июня 2024 года, сообщает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +28° 1 м/с 51% 758 мм рт. ст. +23°

Согласно прогнозу, днем в областях Абай, Жетысу, Улытау, в Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, на юге Мангыстауской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

— В Актюбинской, на севере, востоке области Улытау, на западе, севере области Абай и Костанайской области, на западе, в центре Карагандинской, на западе Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангыстауской, на севере, востоке области Жетысу, на востоке, в центре Павлодарской, на западе Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении.

Как отмечают в «Казгидромет», в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Ұлытау, на севере, юго-востоке, в центре Мангыстауской, на западе, юге Актюбинской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на севере, востоке области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.