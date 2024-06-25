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Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Петербургом в июле

Дополнительные «Сапсаны» решили запустить, так как многие рейсы в июле уже заполнены на 100 процентов.

Источник: Комсомольская правда

Желающих отправиться из Москвы в Петербург или в обратном направлении на «Сапсане» в июле оказалось так много, что на многих рейсах все места уже раскуплены. Поэтому количество поездов между двумя столицами решили увеличить. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

— В июле по выходным будут курсировать дополнительные рейсы «Сапсанов»: № 763 из Петербурга в Москву и № 786 из Москвы в Петербург, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на некоторых рейсах будут сдвоенные составы, чтобы увеличить число мест в поездах. Так, дополнительные вагоны будут у рейсов № 754 (за исключением 7 июля), у № 777 (кроме 6 июля), а также у № 780 и № 767, которые курсируют по будням.

Уточняется, что билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на сайте и мобильном приложении РЖД, так и в кассах.