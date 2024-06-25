Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Петербургом в июле

Кроме того, на некоторых рейсах будут сдвоенные составы, чтобы увеличить число мест в поездах. Так, дополнительные вагоны будут у рейсов № 754 (за исключением 7 июля), у № 777 (кроме 6 июля), а также у № 780 и № 767, которые курсируют по будням.