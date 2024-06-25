Дополнительные «Сапсаны» запустят между Москвой и Петербургом в июле

Желающих отправиться из Москвы в Петербург или в обратном направлении на «Сапсане» в июле оказалось так много, что на многих рейсах все места уже раскуплены. Поэтому количество поездов между двумя столицами решили увеличить. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
— В июле по выходным будут курсировать дополнительные рейсы «Сапсанов»: № 763 из Петербурга в Москву и № 786 из Москвы в Петербург, — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на некоторых рейсах будут сдвоенные составы, чтобы увеличить число мест в поездах. Так, дополнительные вагоны будут у рейсов № 754 (за исключением 7 июля), у № 777 (кроме 6 июля), а также у № 780 и № 767, которые курсируют по будням.
Уточняется, что билеты на дополнительные поезда уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на сайте и мобильном приложении РЖД, так и в кассах.