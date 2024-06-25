Со следующего года в вузах Узбекистана повысят проходные баллы для поступления

Глава Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов рассказал, какими будут минимальные проходные баллы для поступления в вузы. В будущем учебном году «минималку» увеличат.
Так, проходные баллы на текущий 2024−2025 учебный год составляют:
- 75,6 балла — для направлений здравоохранения, права, бизнеса и менеджмента.
- 66,5 балла — по остальным направлениям образования.
На следующий 2025−2026 учебный год размер проходных баллов определен так:
- 94,5 балла — по направлениям здравоохранение, право, бизнес и менеджмент.
- 75,6 балла — по остальным направлениям.
Напомним, что высшие учебные заведения Узбекистана 5 июня начали прием документов от абитуриентов на 2024/2025 учебный год. Сегодня 25 июня прием в вузы страны будет приостановлен. Абитуриенты могут зарегистрироваться через сайт my.uzbmb.uz до 23:59.