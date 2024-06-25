Со следующего года в вузах Узбекистана повысят проходные баллы для поступления

Напомним, что высшие учебные заведения Узбекистана 5 июня начали прием документов от абитуриентов на 2024/2025 учебный год. Сегодня 25 июня прием в вузы страны будет приостановлен. Абитуриенты могут зарегистрироваться через сайт my.uzbmb.uz до 23:59.