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Со следующего года в вузах Узбекистана повысят проходные баллы для поступления

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Минвуз определил размер проходных баллов для поступления в вузы Узбекистана по всем направлениям образования. В следующем году «минималка» возрастет, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Глава Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов рассказал, какими будут минимальные проходные баллы для поступления в вузы. В будущем учебном году «минималку» увеличат.

Так, проходные баллы на текущий 2024−2025 учебный год составляют:

  • 75,6 балла — для направлений здравоохранения, права, бизнеса и менеджмента.
  • 66,5 балла — по остальным направлениям образования.

На следующий 2025−2026 учебный год размер проходных баллов определен так:

  • 94,5 балла — по направлениям здравоохранение, право, бизнес и менеджмент.
  • 75,6 балла — по остальным направлениям.

Напомним, что высшие учебные заведения Узбекистана 5 июня начали прием документов от абитуриентов на 2024/2025 учебный год. Сегодня 25 июня прием в вузы страны будет приостановлен. Абитуриенты могут зарегистрироваться через сайт my.uzbmb.uz до 23:59.

образование