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«У меня хорошая память»: выпускница из Новоуральска рассказала, как сдала ЕГЭ на 300 баллов

Выпускница из Новоуральска сдала ЕГЭ на 300 баллов благодаря хорошей памяти.

Источник: Школа интеллекта "Лицей № 56"

18-летняя Анна Марковская стала первой выпускницей в Свердловской области, которой удалось набрать 300 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ). Девушка на максимальные баллы сдала русский и английский языки, а также литературу. В лицее № 56 Новоуральска ее знают, как отличницу и многократную победительницу региональных олимпиад. Анна рассказала «КП-Екатеринбург», в чем секрет ее успеха.

— Мне нравится учиться. Поэтому я всегда была отличницей. Чаще всего даже самые обыденные дела связываю с познанием чего-то нового, — рассказывает Анна Марковская. — У меня хорошая память и я быстро запоминаю большие объемы информации. Много читаю, что тоже помогает мне в любой деятельности.

Анна говорит, что к ЕГЭ готовилась самостоятельно. А еще ей помогали школьные учителя.

— Я рассчитывала, что смогу поступить в вуз по результатам участия в школьных олимпиадах, так как у меня было много побед по русскому и английскому языкам. Однако по литературе у меня такого опыта не было. Поэтому пришлось заучивать большое количество стихов. Вообще была уверенность в своих силах. Правда, на ЕГЭ по русскому языку попадались сложные тексты. Но здесь помог собственный опыт. Английским я владею свободно, поэтому устная часть экзамена понравилась мне больше всего, — говорит Анна.

Пока девушка до конца не решила, куда именно будет поступать. Анна рассматривает несколько вузов в Санкт-Петербурге, хотя не исключает, что останется на Урале, так как ей интересен УрФУ.

— Друзья мне говорят, чтобы я поступала в МГУ. Но Москва не для меня. Санкт-Петербург — поскромнее. Но все же мне ближе мой регион. Быть рядом с домом для меня важно и ценно. Рассматриваю направления «лингвистика» и «филология». В будущем хочу преподавать и параллельно заниматься наукой, — поделилась Анна.

Будущим выпускникам девушка советует максимально систематизировать подготовку. И для начала составить план.

— Не стоит пугаться, когда видите незнакомый материал. Не стоит паниковать, нужно быть максимально спокойным. Необходимо выделить время на обдумывание, — поделилась трехсотбалльница.

В свободное время Анна посещает музеи, изучает историю, интересуется культурой. Также она находит время для просмотра обучающих фильмов и видеороликов.

образование