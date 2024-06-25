«У меня хорошая память»: выпускница из Новоуральска рассказала, как сдала ЕГЭ на 300 баллов

— Я рассчитывала, что смогу поступить в вуз по результатам участия в школьных олимпиадах, так как у меня было много побед по русскому и английскому языкам. Однако по литературе у меня такого опыта не было. Поэтому пришлось заучивать большое количество стихов. Вообще была уверенность в своих силах. Правда, на ЕГЭ по русскому языку попадались сложные тексты. Но здесь помог собственный опыт. Английским я владею свободно, поэтому устная часть экзамена понравилась мне больше всего, — говорит Анна.