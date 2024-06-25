Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 59 пустили в объезд из-за работ на Ракитовском шоссе в Самаре

В Самаре автобус № 59 временно будет ходить по скорректированной схеме в направлении остановки «ТЦ “Колизей”.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 25 июня 2024 года, в Самаре скорректировали схему движения автобуса № 59. Это связано с проведением дорожных работ на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса.

«Автобусы № 59 направлены в объезд. Они следуют по Ракитовскому шоссе, улицам Олимпийской, Алма-Атинской, проспекту Карла Маркса и далее по своему маршруту в направлении остановки “ТЦ “Колизей”, — сообщили представители компании-перевозчика в соцсетях.

Напомним, движение на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса ограничили из-за строительства магистрали «Центральная». На участке установили соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее.