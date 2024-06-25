Нижегородец оплатил 21 штраф ГИБДД, чтобы улететь в Армению

Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Нижегородской области.
На исполнении в Семеновском районном отделении ГУФССП России по Нижегородской области находилось 21 исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму почти 50 тысяч рублей. Судебный пристав объединил их в сводное, уведомил гражданина о необходимости оплаты долга в установленный срок, а также о последствиях в случае неисполнения. Однако неплательщик игнорировал данную информацию и от добровольной уплаты задолженности уклонялся.
Чтобы побудить мужчину погасить долги, сотрудник ведомства наложил арест на его банковские счета, вынес запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику автомобилей марки Hyundai H100 и 5 различных автоприцепов, а также обратился в суд с заявлением об установлении временного ограничения на выезд неплательщика из РФ. Также судебный пристав направил копию данного заявления должнику. Мужчина планировал выехать в ближайшее время к родственникам в Армению и, узнав, что поездка под угрозой срыва, незамедлительно оплатил задолженности по штрафам ГИБДД, в том числе исполнительский сбор в размере свыше 20 тысяч рублей.
Сводное исполнительное производство окончено фактическим исполнением, а гражданин теперь сможет беспрепятственно навестить близких.