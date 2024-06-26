Бывшие мигранты встали на воинский учет в Пермском крае

В Пермском крае 25 июня проведен комплекс мероприятий по постановке иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону.
В ходе мероприятий военный следователи провели проверки в торговых центрах и на строительных площадках, а также проверили водителей транспортных средств. В результате рейдов было выявлено девять бывших мигрантов. Их доставили в военные комиссариаты и поставили на воинский учет.
Из них пять человек были призваны на военную службу. Еще двое иностранных граждан заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.