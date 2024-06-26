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Бывшие мигранты встали на воинский учет в Пермском крае

Из них пять человек были призваны на военную службу.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае 25 июня проведен комплекс мероприятий по постановке иностранных граждан, получивших гражданство Российской Федерации, на воинский учет. Об этом сообщили в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета России по Пермскому гарнизону.

В ходе мероприятий военный следователи провели проверки в торговых центрах и на строительных площадках, а также проверили водителей транспортных средств. В результате рейдов было выявлено девять бывших мигрантов. Их доставили в военные комиссариаты и поставили на воинский учет.

Из них пять человек были призваны на военную службу. Еще двое иностранных граждан заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.