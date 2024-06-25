Завтра в Омске определят стоимость проезда

Согласно предложенным изменениям, с указанной даты плату за проезд в омских автобусах, троллейбусах и трамваях предлагается установить в размере 40 рублей при оплате наличными и 35 рублей — при оплате банковской картой. Напомним, в настоящее время в зависимости от способа оплаты одна поездка обходится омичам в 30 и 25 рублей соответственно, причем такой размер платы установлен с 1 января 2019 года.