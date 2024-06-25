Завтра в Омске определят стоимость проезда

Размер платы за проезд заявлен десятым вопросом в повестке пленарного заседания Омского городского Совета.
Согласно предложенным изменениям, с указанной даты плату за проезд в омских автобусах, троллейбусах и трамваях предлагается установить в размере 40 рублей при оплате наличными и 35 рублей — при оплате банковской картой. Напомним, в настоящее время в зависимости от способа оплаты одна поездка обходится омичам в 30 и 25 рублей соответственно, причем такой размер платы установлен с 1 января 2019 года.
В случае принятия решения большинством депутатов, с понедельника, 1 июля 2024 года, проезд в общественном транспорте Омска подорожает на 10 рублей. Впрочем, в случае повышения стоимость не превысит общероссийские показатели, а наоборот, сравняется с ними.
Кроме того, пассажирам предлагают скидку в 8 рублей при оплате по безналичному расчету. Сэкономить омичам удастся при расчете через систему быстрых платежей путем сканирования данных с NFT-табличек в салоне. Такая «акция» будет действовать до конца сентября 2024 года.
Добавим, ранее в департаменте транспорта Омска также подсчитали, как изменение стоимости проезда скажется на бюджете города. Примечательно, что сумма выгоды сопоставима с суммой потерь городского бюджета от безбилетников.