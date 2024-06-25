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Ограничения по весу автомобилей введены на 16 мостах в Нижегородской области

Ограничения введены в двух муниципалитетах.

Ограничения по массе транспортных средств на ряде мостов введены в Воскресенском и Варнавинском округах Нижегородской области. Об этом сообщает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

Решение об этом было принято по итогам обследования мостовых сооружений.

В Воскресенском округе это деревянный мост через р. Висец, деревянный мост через р. Шурговашка, деревянный мост через р. Шурговашка, деревянный мост через ручей на подъезде к д. Буслаево, деревянный мост через ручей на автомобильной дороге Калиниха — Елдеж — Орехи, деревянный мост через р. Хмелевая, железобетонный мост через р. Кузиха на подъезде к д. Поломерское, железобетонный мост через р. Россомаха, железобетонный мост через р.

В Варнавинском округе в список включены деревянный мост через р. Курдомка, железобетонный мост через ручей на подъезде к д. Антониха — д. Кулигино, железобетонный мост через ручей на подъезде к д. Кулигино от автомобильной дороги «подъезд к с. Горки», железобетонный мост через овраг на автомобильной дороге к аэродрому от дороги Красные Баки — Варнавино — Белышево — Ветлуга км, металлический мост через р. Лубянка на подъезде к д. Меньшиково, металлический мост через ручей на подъезде к п. Красный Луч, металлический мост через р. Шуда на подъезде к п. Красный Луч.

Прорабатывается вопрос переустройства и капремонта этих мостовых сооружений.