В день «Алых парусов» метро в Петербурге будет работать круглосуточно

При этом с 2:00 до 4:30 29 июня в метро не будут продавать проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи. В это время можно будет купить только жетоны за наличный расчет. Но оплатить поездку в метро можно будет, как обычно, хоть жетоном, хоть проездным, хоть банковской картой.