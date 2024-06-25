В день «Алых парусов» метро в Петербурге будет работать круглосуточно

Чтобы обеспечить потребности в массовых перевозках пассажиров, метро в Петербурге будет работать в ночь с 28 на 29 июня без перерыва, сообщает 25 июня пресс-служба метрополитена. Исключение составят ряд вестибюлей на 16 станциях, в том числе закрытых на реконструкцию.
Не будут работать:
вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюль 2 станции «Проспект Славы», вестибюль 1 станции «Дунайская», вестибюль 2 станции «Зенит», вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская», «Сенная площадь», «Фрунзенская», «Удельная», «Чернышевская».
При этом с 2:00 до 4:30 29 июня в метро не будут продавать проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи. В это время можно будет купить только жетоны за наличный расчет. Но оплатить поездку в метро можно будет, как обычно, хоть жетоном, хоть проездным, хоть банковской картой.