На 60 маршрутах вводится бесплатный проезд для льготников в дачный сезон

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что уже начата работа по согласованию льгот на проезд с правительством Ленинградской области, в которой с 1 февраля 2024 года стартовала транспортная реформа. Также глава города поручил комитету по транспорту внести в Законодательное собрание законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс, в которых закрепляется право бесплатного проезда для детей из многодетных семей в общественном транспорте до 18 лет или до 23 лет, в случае их обучения.