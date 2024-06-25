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На 60 маршрутах вводится бесплатный проезд для льготников в дачный сезон

С 27 апреля по 31 октября, в период дачного сезона, на постоянной основе будет действовать бесплатный проезд для льготной категории граждан.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Бесплатный проезд для отдельных категорий граждан будет предоставлен на 60 автобусных маршрутах пригородного сообщения, однако в дальнейшем перечень может быть расширен. Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс СанктПетербурга, уточняют в администрации города.

В числе льготных категорий — ветераны войны, блокадники, ветераны труда и военной службы, инвалиды, ветераны боевых действий, почетные доноры, женщины, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня» и многие другие. В настоящее время в городе насчитывается 1,6 млн льготников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что уже начата работа по согласованию льгот на проезд с правительством Ленинградской области, в которой с 1 февраля 2024 года стартовала транспортная реформа. Также глава города поручил комитету по транспорту внести в Законодательное собрание законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс, в которых закрепляется право бесплатного проезда для детей из многодетных семей в общественном транспорте до 18 лет или до 23 лет, в случае их обучения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Законодательное собрание Петербурга приняло закон о льготных парковках для многодетных семей.