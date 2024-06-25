Волгоградцев в ближайшие сутки ждут похолодание до +8 градусов и дожди

В ближайшие сутки в Волгоградской области ожидается резкое похолодание. Синоптики обещают дожди, снижение температуры, сильный ветер. О том, к чему готовится жителям с 26 по 27 июня, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.