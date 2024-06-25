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Волгоградцев в ближайшие сутки ждут похолодание до +8 градусов и дожди

Синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области на ближайшие сутки.

Сейчас в Ричмонде: +28° 2 м/с 42% 758 мм рт. ст. +29°
Источник: Комсомольская правда

В ближайшие сутки в Волгоградской области ожидается резкое похолодание. Синоптики обещают дожди, снижение температуры, сильный ветер. О том, к чему готовится жителям с 26 по 27 июня, сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном Гидрометцентре.

В среду, 26 июня, в регионе будут дожди, местами сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+16º (при прояснении до +8º), днем +19…+24º.

27 июня синоптики прогнозируют похолодание ночью, а днем +23…+28º. В пятницу, 28 июня, дожди продолжат омрачать солнечные летние деньки. Ночью ожидается от +10º и выше, днем до +27º.