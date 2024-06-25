Ограничения на посещение лесов введены в большинстве районов Беларуси

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Более чем в двух третях районов Беларуси введены ограничения на походы в лес, это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства страны.
Так, желтым цветом, предупреждающем о наличии ограничений, помечены 72 района.
Полностью под ограничениями оказались лесные массивы Минской и Гомельской областей. Немногим лучше ситуация на Могилевщине — «зелеными» по состоянию на понедельник остались только Горецкий, Дрибинский, Хотимский и Костюковичский районы.
Гораздо оптимистичнее ситуация выглядит в Гродненской области — там ограничения введены менее чем в трети районов, а именно: в Вороновском, Дятловском, Ивьевском, Лидском, Новогрудском и Кореличском.
Самыми «зелеными» оказались Брестская и Витебская области. В первой ограничительные меры действуют в Ганцевичском, Ляховичском и Барановичском районах, во второй — в Шарковщинском, Докшицком и Глубокском.
Как сообщалось, 22 июня по всей Беларуси были сняты ограничения на посещение лесов. Этому поспособствовала пришедшее в республику похолодание с ливнями и грозами. Однако в начале этой недели в стране значительно потеплело, и, по прогнозам синоптиков, осадков в ближайшее время не ожидается. Обычно в такую погоду повышается угроза пожаров в лесах.
В Минлесхозе проинформировали, что только сегодня в лесном фонде страны уже зафиксировано четыре возгорания: в Любанском (огонь распространился на территории 0,6 га), Пуховичском (без площади), Лельчицком (0,2 га), Молодечненском (0,3 га) лесхозах.
«Во всех случаях причины не установлены», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В министерстве обратились с призывом к любителям лесных троп быть максимально аккуратными и соблюдать требования пожарной безопасности.