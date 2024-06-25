Ограничения на посещение лесов введены в большинстве районов Беларуси

Как сообщалось, 22 июня по всей Беларуси были сняты ограничения на посещение лесов. Этому поспособствовала пришедшее в республику похолодание с ливнями и грозами. Однако в начале этой недели в стране значительно потеплело, и, по прогнозам синоптиков, осадков в ближайшее время не ожидается. Обычно в такую погоду повышается угроза пожаров в лесах.