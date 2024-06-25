Некоторые дома Кировского района Казани на сутки останутся без воды

В ряде домов Кировского района Казани на сутки отключат воду. Это связано с переврезкой переложенного участка водопровода протяженностью 200 м.
С 9:00 2 июля до 9:00 3 июля воды не будет по следующим адресам:
Горьковское шоссе, 7, 11, 15, 17, 21/2, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 37/2; 39, 41, 41а, 43/1, 43а (корп. 2), 47, 47/3, 47 (корп.1), 4, 5, 6, 8, 47е, 47 г, 49, 49 (корп.1), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 49а, 49д, 49е, 53 (корп.12), 53а, 53а/1, 53б, 53 г, 53г/2, 53а (корп.1), 53 г (корп.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15);
Ул. 40 лет Октября, 4, 4 (корп.2), 5, 7, 8/10, 10, 12, 13, 14/9, 15, 17, 18, 19, 19а, 20, 22;
Ул. А. Пархоменко, 2, 20;
Ул. Глазовская, 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9/6;
Ул. Маршрутная, 1, 1а, 1 В, 2/21, 4, 6/10, 7, 9/5, 10/8, 12а, 13, 13а, 13б, 13 (корп.1), 13а/1, 13а/2, 16, 17 (корп.1);
Ул. Можайского, 1/35, 2/37, 3, 4, 4/1, 4/2, 5/16, 6, 6/2, 6 (корп.1), 7/11, 8/13, 9/14, 10, 11, 12, 12/1, 14 15, 15 (корп.1, 2), 16, 16а, 17, 19;
Ул. Окольная, 1, 3;
Ул. Самарская, 4, 6, 8, 10/2, 15, 15/2;
Ул. Светлая, 2а;
Ул. Телецентра, 2/10, 3, 4, 5/9, 6/9, 7, 9, 10/6, 11/7, 12, 13/8, 14, 15, 16/5, 17;
Ул. Юбилейная, 1/43, 3, 3 (корп.1), 9, 11.
Автоцистерны с водой будут размещать по заявкам, которые принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».