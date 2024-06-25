«Я жила очень насыщенной жизнью, и в один день все закончилось»: жительница Башкирии после операции стала инвалидом

— Я жила очень насыщенной жизнью, работала на благо семьи, занималась спортом, путешествовала по России и за границей. И в один день это все закончилось, — говорит Гузель. — Я считаю свой недуг врачебной ошибкой, так как после операции в течение семи дней только трогали палец на ноге и спрашивали, чувствую ли я что-нибудь? Как минимум, меня должны были ввести в курс дела и не терять драгоценное время. Обещали, что все будет хорошо, но стало только хуже.