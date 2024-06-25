«Я жила очень насыщенной жизнью, и в один день все закончилось»: жительница Башкирии после операции стала инвалидом

Еще пару лет назад Гузель Исламова из села Кандры Туймазинского района была активной и жизнерадостной молодой женщиной, но перенесенная плановая операция вмиг перечеркнула все планы и усадила в инвалидное кресло. Как обычная грыжа позвоночника смогла привести к инвалидности 1 группы, и есть ли шанс на возвращение к привычной жизни, Гузель рассказала в беседе с «Комсомолкой».
«Я БЫЛА СПОКОЙНА, САМА ШЛА В ОПЕРАЦИОННУЮ “.
По словам 40-летней Гузель Исламовой, раньше она работала оператором на АЗС, воспитывала сына, активно занималась спортом, да и вообще никогда не сидела на месте без дела. Одним из любимых увлечений женщины был спорт, особенно бег, который стал для нее отдушиной и способом отвлечься от повседневности.
Проблемы со здоровьем у Гузель начались в 2021 году — женщина вспоминает, что ее начало буквально качать из стороны в сторону. Врачи, к которым она обратилась за помощью, долго искали причину недомогания и разводили руками. В итоге после многочисленных анализов и обследований женщине все же поставили диагноз — грыжа в грудном отделе позвоночника. По словам докторов, такой случай — один на миллион. Было принято решение провести операцию, чтобы Гузель смогла вернуться к полноценной жизни и любимым занятиям. Плановую операцию провели в 2022 году в уфимской больнице в отделении нейрохирургии.
— В операционную я пошла на своих ногах, легла и была спокойна. Я думала, что мне сделают операцию, и все будет хорошо. Но когда я уже очнулась от наркоза, то сразу же почувствовала очень сильную боль под ребрами, а вся нижняя часть тела, от пупка и ниже, была полностью парализованной, — вздыхает молодая мать. — Было такое чувство, будто меня плита зажала.
Уже в разговоре со своим лечащим врачом женщина задала вопрос — почему ее ноги не слушаются? Врач был очень удивлен таким вопросом.
— Каждый день во время обхода он трогал палец на ноге и спрашивал, чувствую ли я что-нибудь сегодня? — говорит женщина. — Вот так и прошли мои семь дней в нейрохирургии.
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗОШЕЛ ИНСУЛЬТ СПИННОГО МОЗГА.
После операции Гузель Исламову перевели на реабилитацию, где пациентка пробыла больше двух недель, но никакого улучшения в самочувствии так и не наступило — она так и осталась парализованной.
— Сейчас у меня полная задержка мочи из-за нарушений в тазовой части. В туалет я самостоятельно не могу ходить, необходимо каждые три часа ставить катетер. Также я не могу обходиться без помощи родных, — рассказывает парализованная женщина.
После попытки реабилитации Гузель начала проходить обследования у множества нейрохирургов и неврологов. Через полтора года, когда женщину признали инвалидом первой группы. А еще выяснилось, что во время той самой плановой операции у Гузель случился инсульт спинного мозга, однако, никто ей об этом не сказал, и документально этот случай не зафиксировали. Сейчас же в том месте, где у женщины была грыжа, образовалась киста из-за инсульта.
— Восстановление продолжалось два года. Если прямо говорить, то по шкале от 1 до 10 я восстановилась на 0,5, — сетует Гузель, — Где-то я чувствую покалывания на ногах, где-то едва чувствую прикосновения к конечностям. Все остальное онемевшее.
ДОРОГОСТОЯЩАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ.
Гузель начала ездить на реабилитацию к московским врачам, но везде реабилитация базовая и не предусматривает применение новых методов.
— Там, где есть что-то более современное и комплексное, стоимость высокая, — говорит женщина. — Поэтому очень хочу обратиться за помощью к людям, так как суммы баснословные, а мы сами не справимся.
Гузель мечтает о том, чтобы найти врачей, которые смогут помочь и поставить ее на ноги. На сегодняшний день ни один специалист не дает никаких прогнозов на будущее, а неизвестность для женщины — ежедневные пытки и испытания. Впрочем, Гузель не отчаивается и надеется, что многочисленные обследования и снимки могут принести хоть какой-то прогресс.
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА?
Сейчас женщина привязана к инвалидной коляске, без которой не может передвигаться. Сыну Ильнуру всего 12 лет, и мальчик еще не способен полностью взять на себя уход за любимой мамой.
— Я жила очень насыщенной жизнью, работала на благо семьи, занималась спортом, путешествовала по России и за границей. И в один день это все закончилось, — говорит Гузель. — Я считаю свой недуг врачебной ошибкой, так как после операции в течение семи дней только трогали палец на ноге и спрашивали, чувствую ли я что-нибудь? Как минимум, меня должны были ввести в курс дела и не терять драгоценное время. Обещали, что все будет хорошо, но стало только хуже.
Также женщина также ищет хорошего юриста, чтобы проконсультироваться.
— Единственный врач-нейрохирург, который меня обследовал, сказал, что шанс, что я смогу снова ходить, всего 5%. Я не была готова такое услышать, конечно. Каждый день, засыпая, я думаю о том, что проснусь, и мои ноги снова пойдут, как прежде, — рассказывает Гузель. — Родные надеются хотя бы на этот маленький шанс, чтобы вылечить меня.
Целый год после операции Гузель была в тяжелейшей депрессии. Спустя некоторое время женщина взяла себя в руки и отправила снимки и выписки в Москву, откуда пришел ответ, что в операции она уже не нуждается, и ей необходима опорно-двигательная реабилитация. Вот только стоимость шестинедельного курса буквально космическая — более 2,5 млн рублей.
«КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТАРАЮСЬ СЕБЯ ЗАНИМАТЬ».
Сейчас Гузель живет с родителями, которые ухаживают за ней, однако, ей невыносимо от осознания, что родители о ней заботятся, а не наоборот. Каждый день женщина пытается себя чем-то занять — выполняет суставную гимнастику, занимается на специальных тренажерах для инвалидов и, конечно, помогает сыну с учебой.
— Для меня эти тренировки необходимы, чтобы ноги совсем не высохли, — рассказывает женщина. — Я очень хочу снова быть активной, помогать сыну, радоваться мелочам жизни, которым люди не придают значения, когда здоровы.
Материальную помощь Гузель Исламовой можно оказать по следующим реквизитам:
4276060065210471 (Сбер), 2202202186964692 (Сбер), 4377727807588244 (Тинькофф).