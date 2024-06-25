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Еще 7 воронежских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Пятеро сдали на высший балл историю, по одному — биологию и английский.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области прибавилось стобалльников, об этом сообщила 25 июня региональный министр образования Наталья Салогубова. На высший балл написали ЕГЭ еще семь выпускников в регионе.

— Пятеро учеников превосходно справились с заданиями по истории, еще по одному — сдали на высший балл биологию и английский язык, — отметила чиновница.

В Минобразования Воронежской области подчеркнули, что в этом году улучшились результаты по истории. В 2023 году по этому предмету в регионе было три стобалльника.

образование