На четыре дня ограничат проезд по одной из улиц в Алматы

Сообщается, что временные ограничения вводятся для устранения выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийного обязательства подрядной организацией ТОО «АСКАДИ», которая в 2023 году проводила реконструкцию на указанном выше участке. Отмечается, что работы будут проводиться за счет собственных средств подрядной организацией.