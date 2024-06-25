На четыре дня ограничат проезд по одной из улиц в Алматы

«Движение для автотранспорта будет закрыто с 9.00 27 июня до 8.00 часов 1 июля по улице Хаджимукана от улицы Госпитальная до проспекта Достык», — говорится в сообщении во вторник.
Сообщается, что временные ограничения вводятся для устранения выявленных дефектов асфальтобетонного покрытия в рамках гарантийного обязательства подрядной организацией ТОО «АСКАДИ», которая в 2023 году проводила реконструкцию на указанном выше участке. Отмечается, что работы будут проводиться за счет собственных средств подрядной организацией.
«Движение по названной улице будет перекрыто в обе стороны», — дополняется в сообщении.
Гостей и жителей города просят заранее предусмотреть пути объезда указанного участка.