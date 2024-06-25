Пассажиров рейса Петербург — Калининград не пустили на борт из-за смены самолета

Остальных пассажиров зарегистрировали на рейс, который будет на следующий день. «Нам прислали другой самолет, где меньше мест, чем мы думали. Поэтому вышло, что мы не пустили на рейс тех, кто не прошел предварительную платную регистрацию», — уточнили в компании для «Ъ-СПб».