Пассажиров рейса Петербург — Калининград не пустили на борт из-за смены самолета

Свое решение представители перевозчика объяснили недостаточным количеством мест на борту самолета, при этом четырех клиентов все же удалось посадить из-за не явившихся на регистрацию, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
Остальных пассажиров зарегистрировали на рейс, который будет на следующий день. «Нам прислали другой самолет, где меньше мест, чем мы думали. Поэтому вышло, что мы не пустили на рейс тех, кто не прошел предварительную платную регистрацию», — уточнили в компании для «Ъ-СПб».
На данный момент пострадавшие находятся в зале ожидания аэропорта. Известно, что нуждающимся предоставят номер в местном отеле на ночь задержки перелета.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пассажиров не допустили на рейс Калининград — Петербург из-за недостатка мест.